Стан тяжкий, але стабільний: як почувається дитина, яка постраждала під час атаки на Запоріжжя

Росія продовжує завдавати ударів по українських містах. Днями під обстрілом опинилось Запоріжжя, там постраждала дитина.

У медичному закладі, де нині перебуває дівчинка, розповіли про її стан. Він тяжкий, але стабільний.

Дивіться також Назавжди 21: у Харкові загинув медик, який потрапив під російський обстріл

Дівчинці зроблять операцію

Медичний директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні В’ячеслав Ткаченко пояснив, що найближчим часом постраждалу очікує операція.

Стан дитини стабілізований і ми плануємо у найближчі хвилини взяти дитину у операційну для вилучення уламків і стабілізації скелетної травми,

– сказав він.

Під час атаки на готель загинули 38-річна жінка та її 8-річний син. Згодом з-під завалів деблокували її 43-річного чоловіка та 12-річну доньку. Росія постійно атакує Запоріжжя. Часто ціллю ворога стають об'єкти цивільної інфраструктури.