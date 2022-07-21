Обстріл житлового району Харкова: 3 людей загинули, ще 23 – поранені

Вранці 21 липня росіяни відкрили вогонь по Харкову. Під ударом опинились житлові райони міста, зокрема, зупинка та будинки. Відомо вже про щонайменше 23 поранених та 3 загиблих

Про обстріл Харкова повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Таку інформацію оприлюднив Обласний центр екстреної медичної допомоги.

Тим часом Вночі росіяни випустили по Миколаєву 7 ракет: влучили в об'єкт інфраструктури, АЗС та газогін

росіяни почали обстрілювати Харків близько 10:00

Одразу після обстрілу мер міста Ігор Терехов уточнив інформацію, що відомо про 1 загиблого. Ще 1 потерпілий – у вкрай важкому стані.

Другий день поспіль і приблизно одночасно окупант б'є по зупинках громадського транспорту,

– написав Терехов.

Близько 10:30 начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов зазначив, що мовиться вже про 2 загиблих. Серед поранених – працівник патрульної поліції.



Перед 11:00 в ОВА повідомили, що кількість постраждалих зросла до 19, серед них – 1 дитина. 4 поранених наразі перебувають у тяжкому стані. Станом на 12:00 допомога медиків знадобилася вже 21 людині, повідомив мер міста.

Станом на 14:00 відомо вже про трьох загиблих

Майже щогодини кількість постраждалих та жертв зростала. Так о 14:00 у Київській окружній прокуратурі Харкова проінформували, що обстріли двох житлових районів міста забрали життя вже 3 людей. Поранені – 23.

Про вибухи у Харкові повідомили близько 10:00. Вони прогриміли у житлових районах міста. Місцева влада закликала людей перебувати в укриттях та без нагальної потреби не виходити на вулицю. Відбій повітряної тривоги прозвучав у Харківському районі о 10:30.

Вороги обстрілювали Харків з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Під удар потрапила зупинка громадського транспорту та житловий будинок на Салтівському масиві.

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Що відомо про попередній обстріл Харкова:

Вранці 20 липня росіяни теж відкрили вогонь по Харкову, вони стріляли по житлових масивах.

Загинули троє людей – 13-річний хлопчик та літнє подружжя, що чекало на транспорт на зупинці.

Двоє поранених – сестра загиблого хлопця та 72-річна жінка – у важкому стані.

Від обстрілу постраждала не лише зупинка, а й мечеть, спортивний заклад та комерційне приміщення.

Дивіться у відео про ракетні обстріли ворога 20 липня: