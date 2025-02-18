Російські війська вдарили КАбом по центру Золочева: пошкоджено низку будівель
- Російські війська завдали авіаудару по центру Золочева в Харківській області, зруйнувавши будівлю управління соцзахисту і пошкодивши низку адміністративних споруд, але ніхто не постраждав.
- Богодухівська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, правоохоронці документують злочин для подальшого правового переслідування російських військових.
Росія завдала авіаудару по центру Золочева у Харківській області. Є руйнування низки будівель.
На щастя, внаслідок удару ніхто не постраждав. Проц е повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
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Що відомо про авіаудар окупантів по Золочеву
Богодухівська окружна прокуратура Харківщини розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
За попередніми даними, 18 лютого близько 4:50 російські війська завдали авіаційного удару по центру селища Золочів. Внаслідок влучання керованої авіабомби зруйновано будівлю управління соцзахисту, а також пошкоджено низку адміністративних споруд.
На щастя, люди не постраждали.
Наразі правоохоронці проводять документування злочину, збираючи докази для подальшого правового переслідування російських військових.
Наслідки удару КАБ по Золочеву: фото Харківської обласної прокуратури
Нагадаємо, в ніч на 17 лютого росіяни атакували Харків та область 11 керованими авіабомбами та 9 безпілотниками, пошкодивши будівлі та транспортні засоби.