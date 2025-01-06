Потужні вибухи лунали 25 хвилин: Росія нещадно атакувала село на Харківщині

Росіяни не припиняють тероризувати місцеве населення Харківщини. Цього разу під обстрілами опинилося невелике село Богодухівського району.

Удари були надзвичайно потужними і відбувалися безперервно впродовж майже пів години. Детальніше про наслідки атаки розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Обстріли Золочівщини

Вранці 6 січня росіяни серйозно обстріляли село Орішанка, що у Золочівській громаді Харківської області. Окупанти вели щільний та дуже потужний обстріл з РСЗВ "Торнадо". Удари тривали з 9:15 до 9:40 – рівно 25 хвилин.

На щастя, обійшлося без вбитих та поранених. Втім, оскільки росіяни вже звично атакували житловій забудові, є зруйновані будинки та серйозно пошкоджені газові та електрокомунікації. Загалом чи не щоденно Золочівська громада потерпає від російських обстрілів. Наприклад, 5 січня різні села громади були під ударами тричі.

Також місцева влада повідомила, що вже близько 12 години 6 січня росіяни знову вгатили по Золочівщині – на цей раз КАБами. Атаки знов були націлені на приватний сектор, де досі живуть люди.

Додамо також, що окупанти сьогодні обстріляли Куп'янський район. Для цього використали безпілотник "Молнія". За повідомленням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, поранено трьох поліцейських. У них поранення середньої тяжкості, їх вже госпіталізували.