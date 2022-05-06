Обстріли, бойові дії та посилення ППО: активність ворога на головних напрямках наступу

За добу 5 травня російські війська найбільш активними були на Донецькому та Таврійському напрямках. Вороги продовжують штурмувати "Азовсталь" у Маріуполі, застосовуючи для цього авіацію.

У Генштабі наголосили: вороги не припиняють наступальних дій у Східній операційній зоні. Росіяни хочуть утримати сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму та встановити повний контроль над Луганщиною та Донеччиною.

До теми У Маріуполі ворог за підтримки авіації поновив штурм "Азовсталі"

Слобожанський напрямок

Тут активних бойових дій ворог не проводив. Росіяни обстрілювали з реактивної та ствольної артилерії Харків. Під вогонь потрапили, як житлові квартали обласного центру, так і передмістя.

Противник нарощує систему протиповітряної оборони та матеріально-технічне забезпечення. Зараз росіяни проводять перегрупування, аби відновити боєздатність своїх підрозділів. Ворожі війська постійно здійснюють повітряну розвідку.

Донецький та Таврійський напрямки

У Куп'янську міську лікарню перетворили на воєнний госпіталь. Там перебувають близько 300 поранених окупантів.

Саме на цих напрямках ворог проводить найактивніші бойові дії.

На Лиманському напрямку росіяни обстрілювали наші позиції.

На Попаснянському напрямку війська агресора хочуть встановити повний контроль над Попасною та відновити наступ на Сіверськ та Лиман.

На Сєверодонецькому, Авдієвському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не було. Проте росіяни обстрілювали наші війська, аби знищити артилерійські підрозділи.

У Маріуполі російські війська блокують наших оборонців на "Азовсталі". В окремих районах сили противника поновили штурмові дії, для цього вони використовують авіацію.

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Південнобузький напрямок

Тут теж активних бойових дій ворог не проводив, а намагався утримати зайняті рубежі, посилював системи ППО та засоби радіоелектронної боротьби. Українські позиції росіяни обстрілюють. Агресори навіть обстрілюють ті населені пункти, з яких вийшли.

Волинський та Поліський напрямки

Не було ворожих активних дій. На території Білорусі війська перевіряють бойову готовність.

Сіверський напрямок

Теж не було активних дій ворога та немає сформованого наступального угруповання. У прикордонних з Україною областях – Брянській, Курській та Бєлгородській є незначна кількість особового складу російських військ та техніки.

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Успіхи ЗСУ за попередню добу: коротко

Підрозділи Повітряних сил вразили 15 повітряних цілей – 14 безпілотників та 1 літак.

На території Луганщини та Донеччини наші оборонці відбили 11 атак ворога.

ЗСУ знищили 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої техніки та 5 одиниць автомобільної техніки російських військ.

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