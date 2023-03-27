Потрібно нейтралізувати носії "Калібрів", – Неїжпапа про боротьбу проти кораблів Росії

Україні вкрай важливо нейтралізувати носії "Калібрів". Для боротьби проти російських військових кораблів на більшій дистанції необхідні далекобійні протикорабельні ракети.

Про це заявив командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

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Україні потрібні ракети більшої дальності

Нейтралізувати російські сили, які запускають крилаті ракети "Калібр", необхідно для захисту цивільного населення України. Ворожі військові кораблі у Чорному морі наразі не наближаються до берегової лінії нашої держави. Однак, окупанти можуть запускати ракети поза досяжністю українських засобів ураження.

Росіяни використовують анексований Крим і рухаються вздовж усього узбережжя, вибираючи позиції для завдавання ударів ракетами "Калібр" по українських містах поза зоною дії наших систем. Ось чому нам потрібні ракети більшої дальності, наприклад, Harpoon Block II, щоб знищити ці кораблі,

– пояснив Неїжпапа.

Також командувач ВМС наголосив, найголовнішою загрозою є те, що російські війська мають перевагу в повітрі над Чорним морем. Ворожі літаки цілодобово несуть бойове чергування. Тому ЗСУ необхідні нові літаки, аби завоювати панування не лише в повітрі над землею, але і над морем.

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У Чорному морі треба звільнити понад 70 тисяч квадратних кілометрів

Наприкінці лютого Олексій Неїжпапа повідомив, що 25 000 квадратних кілометрів у Чорному морі є сірою зоною. Туди не заходять російські кораблі, побоюючись знищення. За словами віцеадмірала, йдеться про площу майже як територія Одеської або Харківської областей.

"Загальноекономічна зона України в Чорному морі, яку потрібно звільнити, становить понад 70 тисяч квадратних кілометрів", – зазначив командувач ВМС ЗСУ.