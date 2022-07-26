Неспокійна ніч на Дніпропетровщині: росіяни вдарили по Криворізькому та Нікопольському районах
26 липня 2022 , 08:23Читать новость на русском
Джерело:телеграм Валентина Резніченка
Окупанти вночі 26 липня знову обстрілювали Дніпропетровську область. Зокрема, Криворізький та Нікопольський райони.
Глава Дніпропетровської ОВА Валенти Резніченко зазначив, що це була ніч нескінченних повітряних тривог і обстрілів.
Важливо У росіян немає ані достатніх сил, ані можливостей увійти на Дніпропетровщину
Обстріли Дніпропетровщини
- У Широківській громаді ворог зі ствольної артилерії вдарив по селу Кошове. Пошкоджено лінію електропередач. Однак, на щастя, люди не постраждали.
- Червоногригорівську та Марганецьку громади накрили вогнем з РСЗВ. Жертв та руйнувань немає.
Інформацію підтвердив також голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він наголосив, що, попри часті сигнали повітряної тривоги, в інших районах області було спокійно. Така ж ситуація і зараз.
Регіон – під атаками ворога
- Останніми тижнями росіяни активно обстрілюють Дніпропетровську область. Вночі 23 липня вони вдарили з РСЗВ по Нікопольському району. Крім того, накрили вогнем Криворізький район, Широківську і Зеленодольську громади.
- Вночі протягом 22 липня росіяни близько 85 разів відкривали вогонь з РСЗВ по Нікополю. Пошкодили 11 приватних будинків, декілька гаражів, газопроводи.
Попри обстріли, в обласній раді запевняють, що Дніпропетровщина надійно укріплена від ворога. Окупанти не мають шансів увійти до регіону. При цьому ЗСУ намагаються якнайдалі вибити ворога від кордонів області.
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