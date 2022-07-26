Неспокійна ніч на Дніпропетровщині: росіяни вдарили по Криворізькому та Нікопольському районах

Окупанти вночі 26 липня знову обстрілювали Дніпропетровську область. Зокрема, Криворізький та Нікопольський райони.

Глава Дніпропетровської ОВА Валенти Резніченко зазначив, що це була ніч нескінченних повітряних тривог і обстрілів.

Важливо У росіян немає ані достатніх сил, ані можливостей увійти на Дніпропетровщину

Обстріли Дніпропетровщини

У Широківській громаді ворог зі ствольної артилерії вдарив по селу Кошове. Пошкоджено лінію електропередач. Однак, на щастя, люди не постраждали.

Червоногригорівську та Марганецьку громади накрили вогнем з РСЗВ. Жертв та руйнувань немає.

Інформацію підтвердив також голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він наголосив, що, попри часті сигнали повітряної тривоги, в інших районах області було спокійно. Така ж ситуація і зараз.

Регіон – під атаками ворога

Останніми тижнями росіяни активно обстрілюють Дніпропетровську область. Вночі 23 липня вони вдарили з РСЗВ по Нікопольському району. Крім того, накрили вогнем Криворізький район, Широківську і Зеленодольську громади.

Вночі протягом 22 липня росіяни близько 85 разів відкривали вогонь з РСЗВ по Нікополю. Пошкодили 11 приватних будинків, декілька гаражів, газопроводи.

Попри обстріли, в обласній раді запевняють, що Дніпропетровщина надійно укріплена від ворога. Окупанти не мають шансів увійти до регіону. При цьому ЗСУ намагаються якнайдалі вибити ворога від кордонів області.

Дивіться також – танк окупантів прицільно обстріляв комбайнерів на Дніпропетровщині: відео