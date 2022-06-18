Обстріли Дніпропетровщини і ракети по Кременчуку: як минула доба

Ворог масово вдарив ракетами по Кременчуку в ніч на 18 червня. Також дві російські ракети збили на Одещиною. Під вогнем противника знову опинились райони Дніпропетровської області.

Про те, як минула попередня доба в регіонах, розповіли у місцевих військових адміністраціях. Під ракетний обстріл вночі потрапила Одещина, проте добре спрацювала система ППО.

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Ракети по Одещині ворог випустив з Криму

По регіону з окупованого Криму випустили 2 ракети "Онікс". Проте їх влучно збили підрозділи протиракетної оборони.

Під ракетний обстріл потрапила і Полтавщина

Ворог обстріляв ракетами і інфраструктуру Полтавської області. Знову дісталось Кременчуцькому нафтопереробному заводу та ТЕЦ. На завод прилетіли одразу 6 ракету, на ТЕЦ – ще дві. На шастя, постраждалих та загиблих немає. Зараз на місцях обстрілу працюють рятувальники.

По Дніпропетровщині росіяни гатили з артилерії

На Дніпропетровщині найбільше постраждав Криворізький район. З артилерії росіяни обстріляли село Велика Костромка, пошкоджені будинки.За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У Харкові вороги обстріляли Київський район, там зайнялась багатоповерхівка. загалом в області через злочинні дії росіян виникло 6 пожеж: горіли як житлові будинки, так і господарчі споруди. Внаслідок обстрілу у Руській Лозовій загинула людина.

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Ворог постійно б'є по Луганщині

З авіації російські війська атакували Сиротине та Борівське. У Сєвєродонецьку тривають бойові дії. Під удар вкотре потрапив завод "Азот", там зруйновано транспортний цех. Десятки будинків понищені в Гірському та Врубівці.

Під прикриттям артилерії росіяни спробували штурмувати території поблизу Ниркового. Загинули 2 цивільних людей.

На Донеччині обстріли – по всій лінії фронту

На Донеччині обстріли тривають по всій лінії фронту: росіяни б'ють з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ та авіації. Під вогнем опинились одразу 12 населених пунктів.

Пошкоджено близько 20 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, АЗС, лікувальні заклади, школи, магазини та промислові підприємства. Серед цивільних загинула одна людина, ще 4 – дістали поранення.

Ситуація на Миколаївщині та Херсонщині:

У Миколаївській області під обстріли потрапила Широківська громада. Зруйновано фермерські склади та три житлових будинки. Досі тривають обстріли у Березнегуватській громаді. У Куцурубській громаді зафіксували прильоти касетних снарядів.

під обстріли потрапила Широківська громада. Зруйновано фермерські склади та три житлових будинки. Досі тривають обстріли у Березнегуватській громаді. У Куцурубській громаді зафіксували прильоти касетних снарядів. На Херсонщині через бої критична ситуація у всіх населених пунктах Високопільщини, Великоолександрівщини, Нововоронцовщини. Там немає води, світла, газу, ліків. На тимчасово окупованих територіях росіяни запускають багато фейків.

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Зазначимо, що ніч минула спокійно в таких регіонах: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

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