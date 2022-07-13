Є загиблі та поранені: росіяни потужно обстріляли Донеччину – моторошні відео

російські окупанти потужно вгатили по Донецькій області вночі проти 13 липня. Під удар потрапили житлові райони міст та сіл.

Пекельна ніч на Донеччині

Окупанти завдали 3 ракетних ударів по Костянтинівці, 1 по Краматорську та 2 по Нью-Йорку. Про це 24 каналу повідомили в Офісі Президента.

Важливо Кількість загиблих у Часовому Яру зросла до 46 людей

Там російські окупанти вгатили поруч з дитсадком, у промислову будівлю та біля житлових будинків.

Під обстріл потрапили житлові райони й інших населених пунктів:

Красногорівки,

Торецька,

Бахмута,

Авдіївки.

Зауважимо, що в Авдіївці окупанти обстріляли ще церкву, садове товариство та Будинок культури.

Унаслідок обстрілів руйнувань зазнали житлові будинки та цивільна інфраструктура. На жаль, 4 місцевих мешканців загинули, а ще 8 – постраждали.

Ракетний обстріл Краматорська

Потужний вибух був у Краматорську. На відео з місця події видно, як після влучання ракети, небо на кілька секунд стало чорним, а тоді – помаранчевим.

Згодом голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що окупанти цілили у промзону. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.

Дивіться відео потужного удару по Краматорську:

У мережу потрапило й відео нічного обстрілу Бахмута. На кадрах видно одразу кілька "прильотів". На жаль, одна людина загинула, а 5 – постраждали.

Окупанти обстріляли Бахмут з артилерії: відео

Більше деталей від Кириленка

У Званівській ОТГ за добу пошкоджені 5 житлових будинків у Верхньокам'янському та 2 – у Званівці;

у Сіверську 1 будинок знищений повністю, ще 1 – пошкоджений;

у Черкаській ОТГ окупанти обстріляли Новомиколаївку, пошкоджений дах будинку.

Наслідки обстрілів Донеччини / Фото ОВА

Місцеві мешканці припускають, що це так путінські солдати мстять за удари по їхніх складах зі зброєю. При цьому стріляють вони не по військових об'єктах, а – мирному населенню.

Нагадаємо, вночі 13 липня гучно було й в окупованому Луганську. Адже там детонувала російська зброя на складах. Окупанти намагалися брехати про роботу ППО, однак населення не повірило. Зранку голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що російських боєприпасів стає все менше.

Це може вас зацікавити – оперативна інформація про ситуацію на фронті: відео