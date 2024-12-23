За годину висипали десятки снарядів: росіяни активізували удари по Харківщині

Щоденно ворог тероризує ракетними та дроновими атаками українські міста і села. Цього тижня зокрема дуже неспокійно було на Харківщині.

Внаслідок російських атак є поранені, загиблі та значні руйнування. Детальніше про те, як минув тиждень в Харківській області, розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Наслідки атак за останній тиждень

Унаслідок обстрілів за тиждень загинуло 5 осіб, було 19 постраждалих і поранених. Окрім того, одна людина підірвалася на вибуховому пристрої, на щастя, вижила, нині госпіталізована.

"Цей тиждень був з більшою кількістю обстрілів, ніж було на початку грудня. Росіяни завдавали ударів ракетами, били "Іскандерами", безпілотниками, "Шахедами". На місцях тривають відновлювальні роботи. Комунальні служби, волонтери зараз працюють над тим, аби максимально швидко усунути усі наслідки", – розповіла кореспондентка.

Минулий тиждень став ще й особливо примітним масованими обстрілами по обласних населених пунктах Харківщини. Вони відзначалися інтенсивністю та тривалістю.

За годину на населені пункти висипали просто десятки снарядів або використовували комбіновані атаки,

– додала Черненко.

Ворог обстрілював Золочів, Циркуни, Шевченкове і Харків. З особливою жорстокістю росіяни б'ють по Куп'янську.