Обстріли Харківщини: за добу росіяни вбили 10 цивільних, серед яких дитина

Росіяни знову атакують мирне населення. 10 квітня окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру Харківщини, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Вдень російські загарбники обстрілювали цивільну інфраструктуру Балаклії та Пісочина, були сильні обстріли у Золочеві й Дергачах.

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Станом на вечір відомо про 11 постраждалих мирних жителів. Загинули 10 людей, серед них – 1 дитина.

Найгарячіша точка – Ізюм

Голова Харківської ОВА розповів, що найгарячішою точкою залишається Ізюм.

Там наша армія має успіхи, вночі ЗСУ знищили колону ворожих танків та тримає позиції, не дозволяючи перенаправити великі сили до Луганської та Донецької областей,

– розповів Олег Синєгубов.

Він додав, що наразі підстав для масової евакуації з самого Харкова немає. Збройні Сили України міцно тримають оборону міста й повністю володіють ситуацією.

Тим часом в області проводять евакуацію з Лозової та Барвінкового.

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