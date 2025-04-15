Намагаються посіяти паніку: за добу на Харківщині ворог вбив 5 людей

Росіяни продовжують завдавати ударів по Харківщині, які приносять не тільки руйнування, а, на жаль, забирають життя людей. Вранці 15 квітня ворог вкотре обстріляв Дергачівщину.

Окупанти атакували село Слатине Дергачівської міської громади втретє за останні чотири дні. Як зазначила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, ворог завдав удару по населеному пункту КАБами.

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Людина померла на порозі свого будинку

У Слатиному влучання відбулось двома КАБами у щільну житлову забудову, а також ще два керовані авіаційні бомби вдарили на околиці селища.

Окрім житлових будинків, постраждали гаражі, і головне – будівля амбулаторії – заклад, без якого населений пункт не може існувати,

– зауважила Черненко.

Також вранці 14 квітня росіяни вдарили безпілотникам по Харкову, влучивши у продуктові склади. Цей удар було чутно одразу у кількох районах міста.

Внаслідок атаки виникла велика пожежа, полум'я охопило близько 1600 м². Пожежником довелося ліквідовувати її впродовж приблизно дев'яти годин.

Це була дуже складна робота. Росіяни останні тижні атакували виробництва, а тепер почали бити по складах з продуктами. Вони це роблять не просто так, їм потрібно посіяти паніку,

– наголосила вона.

Впродовж минулої доби на Харківщині через російські обстріли, на жаль, загинуло п'ять людей.

У Куп'янську росіяни вдарили з РСЗВ по приватному сектору. Внаслідок атаки загинуло двоє людей похилого віку – 68-річний чоловік та 61-річна жінка.

Окрім того, в селі Шевченкове Куп'янського району ворог обстріляв житловий квартал, через що загинула 77-річна жінка та 52-річний чоловік. Одна людина померла на порозі власного будинку. Можливо, хотіла врятуватися в укритті, чи навпаки сховатися в будинку, але, на жаль, не вдалося.

П'ята жертва підірвалася на вибуховому предметі в селі Мілове на Куп'янщині. Чоловіку, що загинув, було 56 років. Наразі експерти встановлюють, який саме це був боєприпас.

Також стало відомо від правоохоронців про обставини інциденту, що стався ще у серпні 2024 року. Тоді підліток знайшов боєприпас, приніс його додому і хизувався ним перед рідними. Випадково він вистрілив і важко поранив свою мати та брата.

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Нагадаємо, що росіяни 14 квітня вдарили дроном по продуктовому складу у Салтівському району Харкова. Внаслідок удару сталася масштабна пожежа. Крім того, вибухова хвиля завдала пошкодження чотирьом приватним будинкам.

За інформацією ДСНС, противник, імовірно, міг застосувати новий тип "Шахеда" з невідомою бойовою частиною. Наразі встановлюється, яку саме зброю використав ворог.