Прикордоння Харківщини під масовими обстрілами: є загиблі, ОВА звернулася до місцевих
Джерело:Харківська ОВА
Російська армія продовжує обстріли населених пунктів Харківської області. В ОВА нагадали, що харків'яни мають змогу евакуюватися з регіону.
Місцева влада закликала громадян не зволікати та нагадали алгоритм, як це можна зробити. Ще з початку повномасштабного вторгнення у регіоні налагоджені всі дії. Ситуація в регіоні надзвичайно напружена.
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Звернення до харків'ян
Олег Синєгубов написав, що в останню добу на північному напрямку Харківської області тривають посилені ворожі обстріли. Ворог застосовує різні види озброєння.
Голова Харківської обласної військової адміністрації особливо звернувся до жителів Вовчанського та Липецького напрямків. Він зазначив, що є можливість евакуюватися з регіону.
Нагадуємо, що діє "гаряча лінія" з питань евакуації – звертайтесь за цим номером телефону 0-800-33-92-91. Вас проконсультують і забезпечать супровід на всіх етапах,
– написав Синєгубов.
Ще з 2022 року у Харківській області розроблені маршрути евакуації, а також налагоджена система видачі гуманітарної допомоги, тимчасового розселення тощо. Олег Синєгубов закликав громадян не зволікати та убезпечити себе та своїх близьких.
Обстановка станом на зараз
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також розповів, що внаслідок ворожих обстрілів 10 травня є поранені та загиблі:
- О 9:45 ворог атакував село Бугаївка Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.
- Близько 10 ранку ворог обстріляв Вовчанськ, внаслідок чого травмовано 2 цивільні людини.
- О 12:50 внаслідок обстрілу села Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.
- О 13:22 росіяни знову обстріляли Вовчанськ. Окупант завдав удару по приватному будинку – поранено 60-річну жінку. Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм — один із них під завалами будинку.
Ситуація у Харківській області
- Близько п'ятої години ранку 10 травня Міноборони повідомили, що росіяни спробували прорвати кордон у Харківській області під прикриттям бронетехніки. Атаку було відбито, проте тривають бої різної інтенсивності.
- Російські загарбники 8 травня вдарили по шкільному стадіону в Харкові. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 7 людей, зокрема, 4 дітей. Троє підлітків перебувають у реанімації, одному з них лікарі намагаються зберегти кінцівку.
- Окупанти тероризували мирне населення Харкова навіть на Великдень. Тоді ворог вдарив по центральній частині міста – в район житлової забудови. Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, 3 автомобілі, медзаклад, гуртожиток, офісна будівля, 8 приватних будинків, гаражі, кафе, зруйновано 3 приватні будинки. До медиків звернулися 16 людей. Це не тільки пережитий стрес, а ще й осколкові поранення.