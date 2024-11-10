Кілька людей залишаються під завалами: кадри жорстоких ударів по Куп'янщині

Вчора, 9 листопада, росіяни завдали удару по Куп'янську півтора тонною бомбою. Крім того, окупанти завдали удару по Куп'янщині, внаслідок чого пошкодили багатоповерхівку, під завалами якої ще є люди.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко, зауваживши, що росіяни завдають повторні удари, коли на місця приїжджають рятувальні групи. Також окупанти полюють на людей за допомогою дронів.

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Жорстокі удари по Куп'янщині

За словами кореспондентки, наслідки від удару по Куп'янську дуже серйозні. Пошкоджені не лише будинки, а й інфраструктура, комунікації та електрика. Дроти впали на 2 людей, які, на жаль, миттєво загинули.

Крім того, на Куп'янщині ворог завдав удар, внаслідок чого була зруйнована багатоповерхівка. Пошукова операція триває досі, адже під завалами ще залишаються кілька людей.

"Проводити пошукові роботи дуже важко, адже постійно є небезпека. Щойно рятувальники прибувають, росіяни знову б'ють по цьому місцю. Окупанти не дають розібрати будинок, де точно є жертви", – наголосила Черненко.

Кадри жорстоких ударів по Куп'янщині / Фото: Харківська обласна прокуратура

Кореспондентка також розповіла, що у Куп'янську росіяни полюють за людьми за допомогою FPV-дронів. Цього тижня окупанти поранили волонтера, біля машини якого російський безпілотник завдав удару.

Місцева влада наголошує на тому, що такі удари ворог спрямовує на в'їзді до міста. Росіяни відстежують машини і в такий спосіб перешкоджають завозити гуманітарні вантажі,

– зауважила Черненко.

Кореспондентка додала, що з Куп'янщини, Вовчанщини зараз триває евакуація, кожного дня виїжджає приблизно 100 людей. За даними обласної військової адміністрації ще мають вивести близько 8 тисяч людей. Особливо це стосується лівобережжя, де росіяни посилюють наступ.