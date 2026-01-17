Укр Рус
17 січня, 22:19
Росія хоче залишити у люті морози без світла і тепла: моторошні фото наслідків атак на Харків

Софія Рожик
Основні тези
  • Росія здійснила цілеспрямовані атаки на енергетику Харківщини 17 січня, щоб залишити українців без тепла та світла у морози.
  • На місцях атак працюють ДСНС, енергетики, медики та комунальники для збереження тепла та електропостачання, а жителів закликають бути уважними до сигналів тривоги.

Росія майже весь день 17 січня цілеспрямовано атакував енергетику Харківщини. Так країна-терористка намагається залишити українців без тепла та світла у найсильніші морози.

Голова ОВА Олег Синєгубов показав моторошні наслідки атак на Харків та область, передає 24 Канал.

Які наслідки атак на енергетику Харківщини?

Синєгубов наголосив, що російські атаки – це свідомий терор проти цивільного населення. 

Підло й цинічно,
– наголосив він.

На жаль, пошкодження після обстрілів дійсно серйозні. 

На місцях атак цілодобово працюють ДСНС, енергетики, медики, комунальники, аби зберегти тепло- та електропостачання для мешканців Харкова та області.

Наслідки атак на Харків та область / Фото ОВА

 

 

"Дякую кожному, хто сьогодні на своєму місці тримає енергетичну інфраструктуру. Ваша робота — це тепло в оселях і світло для тисяч родин", – також написав голова ОВА. ️

Окрім того, він закликав усіх бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Як намагаються стабілізувати ситуацію в енергетиці?