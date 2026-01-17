Росія хоче залишити у люті морози без світла і тепла: моторошні фото наслідків атак на Харків
- Росія здійснила цілеспрямовані атаки на енергетику Харківщини 17 січня, щоб залишити українців без тепла та світла у морози.
- На місцях атак працюють ДСНС, енергетики, медики та комунальники для збереження тепла та електропостачання, а жителів закликають бути уважними до сигналів тривоги.
Росія майже весь день 17 січня цілеспрямовано атакував енергетику Харківщини. Так країна-терористка намагається залишити українців без тепла та світла у найсильніші морози.
Голова ОВА Олег Синєгубов показав моторошні наслідки атак на Харків та область, передає 24 Канал.
Дивіться також У поліції назвали причину вибуху в багатоповерхівці у Харкові: є загиблі та постраждалі
Які наслідки атак на енергетику Харківщини?
Синєгубов наголосив, що російські атаки – це свідомий терор проти цивільного населення.
Підло й цинічно,
– наголосив він.
На жаль, пошкодження після обстрілів дійсно серйозні.
На місцях атак цілодобово працюють ДСНС, енергетики, медики, комунальники, аби зберегти тепло- та електропостачання для мешканців Харкова та області.
Наслідки атак на Харків та область / Фото ОВА
"Дякую кожному, хто сьогодні на своєму місці тримає енергетичну інфраструктуру. Ваша робота — це тепло в оселях і світло для тисяч родин", – також написав голова ОВА. ️
Окрім того, він закликав усіх бути уважними до сигналів повітряної тривоги.
Як намагаються стабілізувати ситуацію в енергетиці?
Наразі в енергетиці України запровадили надзвичайний стан, аби спростити підключення резервного обладнання.
Також в Україні будинки з електроопаленням прирівняли до об'єктів критичної інфраструктури. У них не будуть вимикати світло, окрім аварійних ситуацій.
Окрім того, у низці міст запровадили обмеження на зовнішнє освітлення, щоб зменшити навантаження на енергосистему. Зокрема, вимикають світлові вивіски та підсвітку.