Після обстрілів Харкова на вихідних у лікарнях лишаються 27 постраждалих: який їхній стан

Російська армія в період з 30 серпня по 1 вересня здійснила обстріли Харкова, внаслідок чого у місті були постраждалі. Наразі в лікарнях лишаються 27 травмованих пацієнтів.

Загалом після двох атак Росії по Харкову кількість постраждалих була близько 150 осіб. Дехто з травмованих отримав допомогу на місті, інших же ушпиталили, після чого відпустили додому.

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Який стан постраждалих після атак по Харкову

Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що серед 27 постраждалих, які перебувають у закладах охорони здоров'я області, в тому числі 7 дітей.

Серед дорослих 3 пацієнтів – у важкому стані, 1 – у вкрай важкому. За даними лікарів, стан дітей задовільний, з позитивною динамікою,

– сказав Синєгубов.

Глава Харківщини також наголосив, що всім потерпілим надають комплексну медичну допомогу, лікарі забезпечені всім необхідним.

До слова, внаслідок російського удару по Харкову 30 серпня загинуло 6 людей. Кількість постраждалих становила 99 осіб, 22 з яких були дітьми.

Внаслідок атаки по цивільних у Харкові 1 вересня кількість постраждалих внаслідок масованої атаки по Харкову зросла до 47 людей, з них семеро дітей. З-під завалів врятовано троє людей, пошуково-рятувальні роботи тривають. Загиблих через удар немає.