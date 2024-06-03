Росія прагне використати в Харкові стратегію Алеппо, "очистивши" місто від населення, – WSJ

Російська армія прагне зробити життя у Харкові нестерпним, щоб з міста виїхали люди. Для цього окупанти націлилися на енергетичну інфраструктуру міста, обстрілюючи його ракетами та керованими авіабомбами.

Журналісти The Wall Street Journal пишуть, що таку саму тактику росіяни застосовували під час бомбардування міста Алеппо, що в Сирії. Окрім того, у Харкові російська армія намагається підтягнути свою артилерію на відстань удару.

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Росія може використати у Харкові тактику, як в Алеппо

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, розповів журналістам, що Путін не полишає намірів взяти Харків під свій контроль. Він зазначив, що Росія розгорнула лише невелику частину військ, необхідних для штурму міста, оцінюючи, що для цього може знадобитися до півмільйона солдатів.

Водночас Олександр Литвиненко, секретар Ради національної безпеки і оборони України, попередив, що Росія готується до затяжної війни. Він припустив, що в найгіршому випадку Кремль може застосувати тактику, подібну до тієї, що була використана в Алеппо, Сирія, у 2016 році.

Ця стратегія передбачала завдання ударів російськими ВПС по об'єктах критичної інфраструктури, таких як системи електро- і водопостачання, а також по лікарнях і школах, одночасно з підтримкою сирійського уряду в громадянській війні.

Внаслідок цього в Алеппо населення скоротилося до третини від довоєнного рівня, оскільки режим Асада успішно відновив контроль над містом від опозиційних сил.

Вони просто витіснили людей. Це те, що вони хочуть реалізувати щодо Харкова,

– підкреслив Литвиненко.

Журналісти нагадали, що лише минулого тижня росіяни ракетами і керованими бомби обстріляли друкарню і будівельний гіпермаркет, в результаті чого загинуло понад 25 осіб.

Попри атаки, міська влада підкреслює, що нагальної потреби в евакуації немає. Однак жителів закликають серйозно ставитися до попереджень про повітряні нальоти й з метою безпеки уникати громадських місць.

Росія намагається "стерти" Харків та виселити звідти людей / Фото The Wall Street Journal

Росія каже, що нібито не хоче захопити Харків

Секретар РНБО Олександр Литвиненко припустив, що в умовах війни, яка триває, підхід Росії до захоплення міст може з часом змінитися. Це стало очевидним, коли південне портове місто Маріуполь було зруйноване на початку конфлікту, оскільки Росія недооцінила складність захоплення міста.

Під час нещодавнього візиту до Китаю президент Росії Путін спростував заяви про плани захоплення Харкова, заявивши, що метою наступу є створення буферної зони для захисту прикордонних міст від українських атак. Однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше згадував про важливість міста для створення "санітарної зони".

У відповідь на дії Росії адміністрація Байдена оголосила в четвер, що українським силам буде дозволено використовувати артилерію і ракети малої дальності проти командних пунктів, складів зброї та інших об'єктів на російській території, які використовуються для обстрілу Харкова. Однак ця політика виключає використання ракет більшої дальності.

Олена Тетаренко, яка працює через дорогу від зруйнованого "Епіцентру", продовжує робити перерви в обслуговуванні клієнтів, які купують товари для волосся та косметики біля її магазину, попри безперервні повітряні нальоти. У день нападу вона вже повернулася додому до моменту падіння бомб, але розмови про тяжке становище міста довели її до сліз.

Попри наростальний стрес, Тетаренко та її чоловік не мають наміру залишати Харків, якщо місто не окупує Росія. Жінка зазначила, що перебуватиме у місті до кінця.