При обстрілах Харкова ворог використовує нову тактику, – Терехов

Росія продовжує регулярні атаки на Харків. Наразі ворог почав використовувати нову тактику обстрілу міста.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар міського голови Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

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Ворог намагається залякати мирне населення

Росіяни намагаються зосереджувати велику кількість БпЛА для удару по одній локації.

Так, це нова тактика, коли ворог діє таким чином, що за дуже короткий час дуже багато БпЛА влучає в одне місце в один район міста Харкова,

– сказав Терехов.

Він розповів, що 9 квітня атакували 20 ворожих безпілотників, 17 із яких протягом години влучили по одній території.

Так, тоді у Харкові виникло багато пожеж, постраждали житлові помешкання, автівки, виробництва. Травми отримали 4 людини.

Такою тактикою ворог намагається залякати мирне населення.

Втім, як зауважив Терехов, люди злякалися, але паніки не було. Він подякував харків'янам за стійкість.