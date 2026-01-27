Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

Що сказав нардеп?

За його словами, після комбінованої атаки близько 80% Харківської області та Харкова лишилися без світла.

Це така відповідь ворога усім діячам, які почали активно всілякими безграмотними порівняннями міст займатися! Та розповідати про "досягнення" харківського міського голови та про свою міфологічну розподілену генерацію,

– написав нардеп у себе в фейсбук.

Він наголосив, що ключовий фактор стабільного електропостачання – це спроможність ЗСУ відбивати повітряні атаки ворога. Кучеренко зазначив, що місцева влада може забезпечити резервні аварійні засоби підтримки живлення критичної інфраструктури, але не захистити енергосистему.

Запам’ятайте: ключовий фактор стабільного електропостачання – це спроможність ЗСУ відбивати ракетні та дронові атаки ворога! Всі ваші КГУ – це резервні аварійні засоби підтримки живлення критичної інфраструктури, а не універсальний засіб забезпечення безпеки енергосистеми. Так само як і АКБ – це можливість тимчасово за рахунок сусідів зарядити з центральної мережі свій пристрій для тимчасового комфорту,

– наголосив Олексій Кучеренко.

Він підкреслив, що так само некоректно порівнювати Житомир із Києвом. Нардеп пояснив, що не хотілося би, щоби прилетіло й туди.

Як повідомлялося раніше, 26 січня внаслідок комбінованої російської атаки близько 80% Харкова та області залишилися без електроенергії. Перед цим Київ зазнав трьох масованих обстрілів енергосистеми, внаслідок чого понад 6000 будинків залишилися без тепла та світла.