Більшість снарядів не вибухнули: у поліції розповіли про наслідки обстрілу Харкова
Джерело:Поліція Харківської області
Окупанти зранку 8 серпня обстріляли Харків з усіх типів тяжкої артилерії, яка в них є. Через обстріл є жертви як у самому Харкові, так і в селищі під обласним центром.
Снаряди С-300 долетіли в селище Печеніги, де є загиблі
Потужні вибухи в Харкові пролунали близько 10:30 ранку. Ворог завдав удару із системи залпового вогню "Ураган" по Шевченківському району Харкова.
До речі Люди втратили все, що мали: росіяни на Харківщині вщент знищили підприємство
Унаслідок обстрілу загинув 63-річний мирний житель, який на момент "прильоту" перебував на вулиці, йшовши до супермаркету. У загиблого залишилися двоє дітей. Також постраждав 68-річний чоловік, якого у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.
За попередніми даними, росіяни влучили в територію біля житлового будинку. Унаслідок вибуху снаряда сталося загоряння автомобіля Nissan. Також пошкоджень зазнав автомобіль Ford – уламки побили лобове скло та двері.
Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко розповів, що під час обстрілу Шевченківського району більшість касет не розірвалися, однак 3 – 4 касети були розірвані.
Повідомляється, що за минулу добу окупанти обстрілювали Київський район Харкова з артилерійської установки "Піон". Окрім того, снаряди зенітно-ракетного комплексу С-300 вночі долетіли в селище Печеніги, де є загиблі й постраждалі особи.
Тобто за добу росіяни випустили по місту все, що в них є на озброєні з тяжкої артилерії,
– розповів Володимир Тимошко.
росіяни завдали нічного удару по Харківщині
- Окупанти у ніч проти 8 серпня активно обстрілювали Харківську область, випустивши щонайменше 5 ракет з С-300. Загарбники запустили ракети з власної території. Частина зі снарядів здетонувала раніше, аніж прибула до пункту призначення.
- У селищі Печеніги в Чугуївському районі внаслідок обстрілу руйнувань зазнав приватний житловий будинок. На жаль, загинула 72-річна мешканка.
- У Богодухівському районі ворог знищив 28 гектарів пшениці. Також під вогонь потрапили різні господарства. В Ізюмському районі снаряди влучили по відкритих територіях. На жаль, 72-річна жінка зазнала поранень і її відвезли у лікарню.
- Також через обстріли горіли дачні будинки кооперативу та господарчі споруди у Харківському районі. У Черкаських Тишках загинула 62-річна жінка, а ще двоє людей потрапили у лікарню через поранення.
Варте уваги – історія переселенки з Харкова: дивіться відео