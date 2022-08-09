Росіяни вночі обстріляли 2 райони Харкова: пошкоджені готель і критична інфраструктура

Неспокійною була ніч для мешканців Харкова. Ворог обстріляв відразу два райони міста. Серед пошкоджених об'єктів – готель та критична інфраструктура.

У ніч проти 9 серпня мешканці Харкова повідомляли про те, що чули в місті відразу кілька вибухів. Відповідна інформація підтвердилась зранку. Високопосадовці розповіли, куди та коли влучили російські військові цього разу.

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Ворог поцілив у готельно-ресторанний комплекс

Як зазначив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, за попередньою інформацією мовиться про ракетні обстріли. Але ці дані ще потрібно буде підтвердити. Але вже відомо, що близько 02:00 окупанти атакували Шевченківський, а також Індустріальний райони міста.

Якщо говорити про Шевченківський район, то там окупанти поцілили в готельно-ресторанний комплекс. Натомість в Індустріальному – у відкриту територію. Внаслідок цього удару пошкоджень зазнали елементи транспортної, а також критичної інфраструктури міста Харкова.

Інформації про постраждалих нема

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що уночі пролунала відразу серія вибухів. Мовиться про звуки щонайменше чотирьох "прильотів" по місту. Що стосується удару по Індустріальному району, то стало відомо про понищену електроопору, а також трамвайну колію.

Крім того, в районі Олексіївки ворог поцілив поблизу двоповерхової будівлі. Як зазначає очільник міської ради, вона аж ніяк не пов'язана з військовою інфраструктурою. Відомо, що осколки пошкодили фасад споруди, частково її покрівлю, а також повибивали вікна. Якщо скласти всі пазли, то у цьому випадку якраз і мовиться про готельно-розважальний комплекс, про який вище згадував Синєгубов.

На щастя, інформація про постраждалих внаслідок нічних ударів відсутня.

Загалом же ворог атакував також Богодухівський, Лозівський, Чугуївський, а також Харківський райони. Упродовж минулої доби троє людей зазнало поранень від рук ворога.

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