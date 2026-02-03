Чотири градуси в квартирі, – харків'яни розказали, як виживають після страшного удару по ТЕЦ

У Харкові 3 райони залишились без тепла і частково без електропостачання. Все через атаку в ніч на 3 лютого 2026 року. Ворог для цього використати різні типи озброєння. Місто докладає максимум зусиль, щоб подолати наслідки.

Кореспондентка Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що окупанти розбили у Харкові ТЕЦ і дві підстанції. Це був дуже серйозний удар, тому налагодити систему дуже важко.

Як у Харкові справляються з атакою по місту?

Кореспондентка зазначила, що "Червоний хрест" та районна влада Харкова розгорнули у місті намети, щоб люди могли приходити туди грітися.

За даними мерії, поки серйозної потреби у створенні таких мобільних пунктів немає. Все тому, що у місті працює 101 "пункт незламності". Громадяни йдуть туди найперше.

Анна Черненко підкреслила, що фахівцям після цієї атаки Росії відновлювати теплопостачання дуже складно. Комунальникам доводиться зливати воду з мережі у 853 будинках, щоб там не перемерзали труби. Як наслідок – 105 тисяч абонентів у Харкові зіткнулись із нестачею тепла.

У квартирі 4 градуси, коли батареї були трішки теплі, то було 15 градусів. Спимо одягнені під трьома ковдрами,

– розповіла харків'янка.

Мер Харкова Ігор Терехов підкреслив, що, окрім атак по критичній інфраструктурі міста, були влучання й у житлові будинки. Комунальні служби міста разом з енергетиками працюють, щоб якомога швидше відновити тепло- та електропостачання.

Кореспондентка з Харкова також підкреслила, якщо ситуація у місті погіршиться, то на залізниці підготовлять кілька вагонів, у яких люди зможуть зігрітися, прийти за гарячою їжею чи переночувати.

Що відомо про удар по Харкову 3 лютого?