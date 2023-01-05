Допомагала обстрілювати Харків: обвинувачену в співпраці з окупантами відпустили з СІЗО

Суд випустив під заставу жінку, яку обвинувачують у співпраці з російськими окупантами. Слідчі встановили, що вона корегувала вогонь загарбників та передавала їм координати розташування ЗСУ.

Зловмисницю затримали у квітні 2022 року. На час слідства її помістили у СІЗО.

До теми На Львівщині спіймали російського агента, який наводив ракети на стратегічні підприємства

Суд відпустив підозрювану в співпраці з росіянами

За інформацією Суспільне, суд 23 грудня відпустив з-під варти жінку, яка, ймовірно, працювала на російських окупантів. Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Прокурором вже подано апеляцію щодо того, аби їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави,

– зауважив Чубенко.

У Харківському антикорупційному центрі з посиланням на ухвалу Дзержинського райсуду розповіли, що зловмисниця повинна була перебувати під вартою до 19 лютого з можливістю внесення застави розміром 496,2 тисячі гривень.

На Львівщині спіймали російського агента

Нещодавно у Львівській області затримали чергового російського агента. Чоловік збирав розвіддані для ворога.

Поплічником окупантів виявився "переселенець" з Донеччини. Його затримали у ході багатоетапної спецоперації правоохоронців на Заході України.

У зловмисника вилучили телефон з красномовним листуванням із загарбниками. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Якщо провину жінки доведуть, їй загрожує до 12 років позбавлення волі.