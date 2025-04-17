Росіяни цілий ранок масовано атакують Херсон: є жертва та постраждалі

Російська армія від самого ранку 17 квітня атакує Херсон, зокрема КАБами. Внаслідок цього у місті пролунало щонайменше 4 вибухів. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Є пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію та Херсонську обласну прокуратуру.

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Які наслідки атаки на Херсон

Орієнтовно 07:40 росіяни атакували безпілотником автомобіль екстреної медичної допомоги у Дніпровському районі Херсона. Фельдшер отримав поранення. У 65-річного чоловіка діагностували мінно-вибухові травми, уламкові поранення руки та ноги.

Потім у місті пролунало ще щонайменше 2 вибухи. Незадовго після цього керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про ймовірні російські авіаудари по Херсону. Вже близько 10:33 у місті, за даними Суспільного, було гучно.

Окупанти вкотре завдали комбінованого удару по Херсону, є постраждалі цивільні – розпочато провадження,

– повідомили у прокуратурі.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

За даними слідства, попередньо, зафіксували влучання у цивільну інфраструктуру через три керовані авіаційні бомби та артилерію. Поранення отримали два чоловіки 27 та 58 років. Вони звернулись до лікарні з вибуховими травмами, додали в ОВА.

Також до лікарні доправили 15-річну дитину, яка отримала поранення. Місцева влада каже, що дитина отримала тяжкі поранення: вибухову та відкриту черепно-мозкову травми.

Крім того, згідно з оприлюдненою інформацією, є загиблий. Як повідомив начальник групи звʼязків з громадськістю угрупування "Херсон" Руслан Михайлевський, у Херсоні внаслідок авіаудару загинув чоловік 1963 року народження.

Пізніше до лікарні доправили ще одного травмованого через російський авіаудар по Херсону. У 56-річного чоловіка – вибухова травма та уламкове поранення грудної клітини. За даними ОВА, він лікуватиметься амбулаторно.

Незадовго після цього стало відомо про ще одного пораненого через обстріл Херсона. До лікарні доправили 63-річного чоловіка з мінно-вибуховою травмою. Зараз лікарі обстежують постраждалого, уточнив Роман Мрочко.

До слова, також відомо про 11 поранених через учорашні російські авіаудари по Центральному району Херсона. Ще одна постраждала звернулась сьогодні до лікарів. У 41-річної жінки мінно-вибухова травма. Наразі медики її дообстежують.

