Чергове цинічне "сафарі": росіяни вдарили дроном по цивільних у Херсоні, які ремонтували дах

Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину та цивільне населення, завдаючи постійних ударів дронами та обстрілюючи прифронтові території з усього наявного озброєння. Нині у мережі з'явилися кадри, як окупанти цинічно вдарили дроном по цивільних, які ремонтували дах будівлі після попередньої атаки.

Відео з черговим воєнним злочином опублікували у мережі росіяни. Що відомо про цинічну атаку – повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Росіяни атакували цивільних під час ремонту пошкодженого даху

У мережі в неділю, 23 березня, з'явилися кадри цинічної атаки росіян на цивільних людей у Херсоні. Так, на опублікованому відео можна побачити, як 5 осіб ремонтують дах понівеченої будівлі, коли їх атакує ворожий дрон.

Кадри чергового воєнного злочину опублікували самі ж окупанти.

На Херсонщині окупанти дроном атакували цивільних: дивіться відео

Як встановили місцеві ЗМІ, атака, яку показали на відео, сталася у жовтні 2024 року. Тоді російські загарбники даху обласного бюро судово-медичної експертизи. Унаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено будівлю, але про постраждалих чи загиблих не повідомляли. Удар по об'єкту медичної інфраструктури підтверджували в МОЗ.

Телеграм-канал "ХЕРСОН: Non Fake" повідомляє, що на відео – 18 жовтня 2024 року. Того дня п'ятеро комунальників ремонтували дах пошкодженої будівлі, коли по них вдарив російський дрон.

Тоді 5 робітників отримали поранення, але, на щастя, всі вижили.

Раніше журналісти CNN показали моторошні кадри, як росіяни атакують цивільних херсонців. На відео можна побачити, як херсонці реагують на ворожі дрони, які тероризують мирне населення.