Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сторінку театру та Суспільне.

Дивіться також Волошин прокоментував ймовірність висадки росіян у районі Корабел у Херсоні

У якому стані пошкоджений обстрілами театр у Херсоні?

Генеральний директор театру Олександр Книга розповів, що, на щастя, унаслідок атаки ніхто не постраждав.

Це сталося вчора вдень (8 серпня – 24 Канал). Ми вже майже завершили роботу, як раптом знову прилетів снаряд – влучив у фасад театру. Перший удар був більш локальний, а цей пошкодив майже весь фасад. На 2 поверсі залишалося 3 цілих вікна – тепер і їх немає. Ми навіть жартували: з 300 вікон уціліло лише 5, тепер ще 3 вибило, залишилося тільки 2,

– поділився він.

Гендиректор також розповів, що, окрім вікон, пошкоджено балконну огорожу та побито фасад театру.

Він наголосив, що команда театру не зупиняється та продовжує працювати.

9 серпня навіть вдалося провести виставу. На жаль, змушені це робити в укриттях.

Росіяни пошкодили театр у Херсоні: дивіться відео

"Укриття працюють, і ми працюємо. І найголовніше – глядачі приходять. Наш херсонський глядач нас не залишає, і це дуже підтримує", – підсумував Книга.

Нагадаємо, що вранці 9 серпня росіяни атакували автобус під Херсоном. Є 2 жертви та 16 постраждалих.