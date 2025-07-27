Женуться за людьми й автівками: росіяни цинічно використовують дрони у Херсоні

Вчора, 25 липня, росіяни цілий день обстрілювали Херсон з важкої артилерії. Однак для терору населення ворог також часто використовує і дрони.

Про це 24 Каналу розповів журналіст із Херсона, редактор сайту "Мост" Сергій Нікітенко, зауваживши, що росіянам байдуже на ціль, головне – якомога більше ураження. Окупанти також часто обстрілюють машини, які їдуть в місто.

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На що "полюють" ворожі дрони в Херсоні?

За словами журналіста з Херсона, внаслідок вчорашнього обстрілу окупанти пошкодили університет в місті. Росіяни б'ють по Херсону коли завгодно – вночі, зранку та вдень.

"Також ворог атакував цивільну інфраструктуру та мешканців. Дуже багато поранених. Крім цього, окупанти обстрілюють енергетичну інфраструктуру і потім викладають відео з атаками", – наголосив він.

Нікітенко наголосив, що найбільшою небезпекою для містян та мешканців Херсонської області залишаються ворожі дрони. Ворог застосовує і FPV-дрони, і дрони Mavic зі скидами.

Артилерія – неточна зброя, якщо порівнювати з дронами. Дрони ганяються за людьми, за автомобілями. Росіян не цікавить, чи це цивільна ціль, чи військова,

– підкреслив журналіст з Херсона.

Він додав, що зараз ворог приділяє особливу увагу транспортним артеріям, які ведуть до міста, та цілиться у машини, які заїжджають чи виїжджають з Херсона.

Нагадаймо, що нещодавно російський дрон атакував автомобіль головного рабина Херсона та області Йосефа-Іцхака Вольфа. У салоні перебували сам рабин і члени його родини. На щастя, усі залишилися неушкодженими.

Раніше Нікітенко повідомляв, що цілями ворога часто стають комунальники, рятувальники, поліцейські та пожежники. Так, 6 липня рятувальники приїхали гасити пожежу внаслідок атаки, а росіяни знову цілеспрямовано цілились по них.