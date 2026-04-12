Місцеві все це бачать: як росіяни підступно діють під час великоднього перемир'я на Херсонщині

Російські окупанти не дотримуються великоднього перемир'я на Херсонщині. Ударів стало дещо менше, але вони все одно є.

Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, що упродовж останньої доби були повідомлення як про обстріли з РСЗВ, так і удари FPV-дронами.

Що відомо про обстріли Херсонщини?

За словами журналістки, окупанти, як і раніше, розвертають своє озброєння та обстрілюють лівобережжя Херсонщини. Звісно, вони розповідають про те, що удари буцімто здійснюють "українські підрозділи". Все це відбувалося як в попередні дні, так і сьогодні, 12 квітня.

Не припинялися ворожі атаки і по Херсону. Ворог запускає безпілотники, з яких скидають вибухівку та різного типу міни.

Загалом обстріли тривають. Вони не такі потужні, як це було, наприклад, день тому. Тоді за 30 хвилин до перемир'я росіяни обстріляли тролейбуси. Тоді загинув водій,

– розповіла Вірлич.

