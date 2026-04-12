Місцеві все це бачать: як росіяни підступно діють під час великоднього перемир'я на Херсонщині
- Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину, незважаючи на великоднє перемир'я.
- Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла про ситуацію в регіоні.
Російські окупанти не дотримуються великоднього перемир'я на Херсонщині. Ударів стало дещо менше, але вони все одно є.
Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, що упродовж останньої доби були повідомлення як про обстріли з РСЗВ, так і удари FPV-дронами.
Читайте також 5 хвилин на евакуацію, обстріли 24 на 7 і зелене світло, яке не регулює рух: як живе Херсон
Що відомо про обстріли Херсонщини?
За словами журналістки, окупанти, як і раніше, розвертають своє озброєння та обстрілюють лівобережжя Херсонщини. Звісно, вони розповідають про те, що удари буцімто здійснюють "українські підрозділи". Все це відбувалося як в попередні дні, так і сьогодні, 12 квітня.
Не припинялися ворожі атаки і по Херсону. Ворог запускає безпілотники, з яких скидають вибухівку та різного типу міни.
Загалом обстріли тривають. Вони не такі потужні, як це було, наприклад, день тому. Тоді за 30 хвилин до перемир'я росіяни обстріляли тролейбуси. Тоді загинув водій,
– розповіла Вірлич.
Ситуація в Херсоні: останні новини
Росіяни обстрілюють Херсон та околиці фактично кожного дня. Так, 7 квітня окупанти кілька разів вдарили по місту керованими авіаційними бомбами. На жаль, внаслідок атак були як постраждалі, так і загиблі.
В ДСНС Херсонщини повідомили, що Росія почала використовувати нові міни під назвою "Пряник". Пресофіцер Нацполіції Херсонської області Андрій Кований розповів, чим вони відрізняються від міни-пелюстки.
4 квітня ворог обстріляв зупинку громадського транспорту у Корабельному районі Херсона. Внаслідок обстрілу загинула жінка, а ще двоє людей – постраждали. Згодом окупанти повторно вдарили по цьому місцю, внаслідок чого зазнав поранення 24-річний фельдшер.