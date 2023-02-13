РСЗВ на острів не ганяють: на якій відстані росіяни можуть обстрілювати Херсон

Росіяни продовжують нещадно обстрілювати Херсона та передмістя. Відомо, що "Град" працює на відстань до 20 кілометрів.

Зрозуміло, що окупанти не тягають установки на острови, на відміну від звичайних ствольних мінометів. Вглиб до 10 кілометрів від Дніпра на північ вони можуть дістати. Про це 24 Каналу сказав активіст з Херсона Володимир Молчанов.

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Які населені пункти під загрозою

В зоні ураження: весь Херсон, усі передмістя – Комишани, Зеленівка, Антонівка, Садове та Чорнобаївка, зокрема Чорнобаївський аеропорт. Є чимало критичної інфраструктури та промислових об'єктів, які можуть постраждати.

Град – це більше протилюдська зброя. Осколково-фугасна дія 75-мм снаряду не настільки значна, щоб знищити капітальні будівлі. Можна вибити шибки, пошкодити стіни та пробити дах, підірватися всередині. Але серйозних руйнувань градом проти міста вчинити не вдасться,

– зауважив активіст.

Він менш руйнівний, ніж 120-мм міна. Є сподівання, додає Молчанов, що ударів буде менше. "Якби ще наші військові адміні думали про безпеку громадян проти осколкових уражень, які можуть бути спричинені масованими обстрілами, і розташовували якнайбільше мобільних укриттів", – наголосив він.

Сьогодні у Херсоні є 4 укриття. Миколаївська обласна адміністрація передала таку саму кількість в Очаків, і, на думку активіста, це може стати суттєвою допомогою для маленького міста, попри те, що сховища мають конструктивні вади. Так, у них доволі вузькі двері, і швидко зайти туди людям під час артобстрілу майже неможливо.

"З урахуванням того, що звук у повітрі розповсюджується швидше, ніж летить снаряд чи міна, почути постріл громадяни можуть раніше прильоту. У них є кілька секунд або десятків секунд, аби зайти за якусь стінку чи сховатися у захисну споруду, якби вона мала ширший отвір, і люди могли туди буквально залітати", – зазначив Володимир Молчанов.

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