Росіяни полюють за цивільними на Херсонщині: в облраді назвали найнебезпечніше місце

Російські військові продовжують бити по соціальній інфраструктурі Херсонщини. Вони атакували житлові квартали, понівечили автомобіль, поранень зазнають мирні люди.

Як розповів 24 Каналу заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, на жаль, ворог має можливість полювати за цивільними. Цілями окупантів стають карети швидкої допомоги та навіть діти.

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Де особливо небезпечно

За словами Юрія Соболевського, більшість атак відбуваються поруч з Дніпром. Там окупантам простіше й ефективніше працювати. Вони можуть застосовувати дрони на оптоволокні. На жаль, росіяни не обмежуються тільки прибережною зоною, а завдають ударів по населених пунктах за 10 – 15 кілометрів від Дніпра.

Ворог постійно намагається підвищувати ефективність своєї роботи, тому що з боку Збройних Сил протидія дуже потужна. Противник втрачає багато дронів завдяки системі РЕБ та іншим заходам, про які поки не можна казати,

– зауважив заступник голови Херсонської облради.

Окупанти продовжують полювати за цивільними, навмисно скидають на них вибухівку, тому потрібно бути максимально обережними. На жаль, росіяни часто змінюють частоти, з'являються дрони з більшим запасом енергії, які дозволяють довше перебувати у повітрі й працювати.

"Це був важкий тиждень для Херсонщини і для міста. Ми бачимо збільшення ворожої активності у вигляді обстрілів, застосуванні дронів і важкого озброєння – це керовані авіабомби. Їх системно використовують, зокрема по центральній частині Херсона", – додав Юрій Соболевський.

Куди найперше цілиться ворог

Щодо центральної частини міста, то там значно збільшилась ворожа активність. Цілями ворога є житлова забудова, багатоповерхові будинки, цивільна, енергетична, транспортна інфраструктура. Мовиться виключно про тактику терору.

Ворог не намагається знищити військові цілі, а продовжує бити по цивільній інфраструктуру, щоб вбити та поранити якнайбільше мирних мешканців. Продовжуються атаки на людей, які перебувають на відкритому просторі, у транспорті, навіть у машинах швидкої допомоги.

На жаль, був випадок, коли екіпаж медиків зазнав поранень. Атака була свідомою, окупати чудово бачили, що роблять.