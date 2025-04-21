Росія активізувала обстріли Херсонської області та змінила тактику ударів, – ОВА

Протягом останнього тижня ворог значно активізував обстріли населених пунктів Херсонської області. Окрім того, росіяни змінили свою тактику.

Спершу окупанти скидають авіабомби, а потім накривають місцевість артилерією. Про це в понеділок, 21 квітня, розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає 24 Канал.

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Росіяни змінили тактику

Посадовець наголосив, що ситуація залишається небезпечною після першого "прильоту", тож важливо не залишати укриття одразу.

Перебувайте у безпечному місці якнайдовше – це може врятувати вам життя,

– зазначив Прокудін.

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Також в ОВА закликали не знімати наслідки російських обстрілів і не публікувати кадри з місць влучань у соцмережах. Подібні фото і відео ворог може використати для коригування вогню.

Нагадаємо, вранці 21 квітня агресор укотре атакував Дніпровський район Херсона. Під удар потрапив дитячий садок, вибито щонайменше 30 вікон.