Шукає слабку сторону: як може відповісти Ізраїль на атаку Ірану

Іран 1 жовтня завдав масованого удару по території Ізраїлю. Проте Беньямін Нетаньягу назвав атаку Тегерану великою помилкою. Також він попередив, що Ірану доведеться поплатиться за неї. Водночас якою саме буде відповідь Ізраїлю, наразі невідомо.

Ізраїльський політолог та підполковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден сказав 24 Каналу, що відповідь ізраїльської влади буде досить потужною. Також в Ізраїлі заявили, що мають можливості завдати удару по кожному місці на Близькому Сході.

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Удар буде відчутним

Ворог Ізраїля сьогодні готовий до його відповіді. Водночас ЦАХАЛ потрібно знайти слабку сторону противника і завдати удару, коли його не будуть очікувати.

Це можуть бути нафтові заводи, зокрема, на по узбережжі Каспійського моря. Іран дуже велика країна, і тому повністю захистити всю свою інфраструктуру вона не зможе. Ізраїльські військові знайдуть відповідну ціль, щоб удар по Ірану був відчутним,

– наголосив політолог.

Коли Іран завдав удару по Ізраїлю попередній раз, у квітні 2024 року, США наголосили, якщо Ізраїль жорстко відповість, то вони його не підтримають.

Сьогодні ми цього наразі не чуємо. Це може свідчити про позитивний розвиток подій. Навіть якщо Сполучені Штати не допоможуть у військовому плані, то принаймні не будуть нам заважати,

– зауважив Аріє Зайден.

Можливо інші члени коаліції, яка формується кожного разу, коли Іран атакує Ізраїль, будуть поступливішими. Вони не стануть цього анонсувати, і це добре. Коли ви не чуєте від когось, що він вам допомагає, це значить, що він вам точно допоможе.

Ситуація на Близькому Сході