Через ізраїльські обстріли загинули сотні палестинців: серед них десятки дітей та жінок

Ізраїль продовжує обстрілювати Палестину. За тиждень такі дії призвели до загибелі щонайменше 212 палестинців. Серед них – 61 дитина і 36 жінок.

У Міністерстві охорони здоров'я Гази зазначили, що понад 1400 осіб отримали поранення. Такі цифри оприлюднили після ракетного обстрілу цивільних районів в Секторі Газа.

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Також десятки людей були поранені внаслідок сутичок між євреями й арабами всередині Ізраїлю.

Один з останніх нападів – Ізраїль знищив одного з командирів північного округу "Бригад Аль-Кудса" – Хусама Абу Арбіда. Це військове крило "Ісламського джихаду". Лідера підірвали у місті Газа.

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