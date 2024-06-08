Понад 3 тисячі бомб за місяць: де росіяни скидають найбільше КАБів

Російські військові продовжують тероризувати прифронтові території керованими авіаційними бомбами. З початку 2024 року по Україні випустили понад 10 тисяч КАБів.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів 24 Каналу, що для того, аби кількість ударів бомбами зменшилася, Україні потрібно більше сучасних засобів ППО. Крім того, важливими є удари по російських аеродромах.

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Шалена кількість КАБів

На Харківському напрямку, особливо на прикордонні, росіяни продовжують масовано використовувати керовані авіаційні бомби. Велику кількість КАБів ворог скидає також на Куп'янськ.

Лише з початку цього року ворожа авіація скинула на нашу землю понад 10 тисяч КАБів. А за травень по території України випустили більш як 3200 авіаційних бомб – КАБів, ФАБів, різних по тоннажу,

– зазначив Назар Волошин.

За минулу добу 7 червня на ділянці Східного угруповання військ ворог завдав 45 авіаударів із застосуванням 64 КАБів. Крім того, росіяни застосували 364 дрони-камікадзе.

Загалом по усій лінії фронту ворог здійснив 101 авіаційний удар та застосував 70 КАБів.

"Щоб ворог не скидав на нашу території КАБи, нам потрібна хороша, надійна та сучасна протиповітряна оборони та різного калібру ЗРК. Якщо, звісно, дозволять, то варто бити по авіаційних складах та ворожих аеродромах", – пояснив Волошин.

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