Славутич без світла, загинула людина: що відомо про наслідки повітряних ударів по Київщині
- У Фастівському районі Київської області загинув чоловік.
- Також там пошкоджено 7 приватних і 1 багатоповерховий будинки, і місто Славутич знеструмлено.
Київська область вночі 5 січня зазнала повітряної атаки російської армії. Є наслідки щонайменше у Фастівському районі.
Київська ОВА повідомила про них. 24 Канал зібрав, що ми знаємо на цей момент.
Хронологія атаки У небі літають "Шахеди", можливий ракетний обстріл: де зараз тривога в Україні
Які наслідки масованої повітряної атаки на Київську область 5 січня?
Усю ніч 5 січня Росія атакувала з повітря Україну, зокрема й Київську область. Після 4 ранку обласна військова адміністрація проінформувала про відомі наслідки.
Масована атака на цивільну та критичну інфраструктуру регіону призвела до того, що:
У Фастівському районі загинув чоловік 1951 року народження. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку.
Загалом у районі пошкоджено 7 приватних і 1 багатоповерховий житлові будинки, гаражі, 2 автомобілі, виробничі та складські приміщення.
Знеструмлено Славутич. Усі об’єкти критичної інфраструктури на резервному живленні, тобто місто з теплом та водою.
Чернігівське обленерго підтверджує, що пошкоджено кілька важливих енергооб'єктів у сусідній області, відтак знеструмлені абоненти міста Славутич. Це місто є частиною Чернігівської області, але юридично підпорядкований органам влади Київської області.
Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.
Звернімо увагу: найважливіше про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, також про вибухи та їхні наслідки можна прочитати у телеграм-каналі 24 Каналу.
Які наслідки ударів ворога по Києву та Чернігову?
- У Києві через атаку БпЛА сталася пожежа в Оболонському районі. Горів приватний медичний заклад, у будівлі проводили евакуацію людей.
- Унаслідок атаки постраждали двоє людей станом на 5 ранку. Також відомо, що загинула одна людина, як інформували в КМВА.
- Чернігів ворог, як писали в МВА, атакував балістичними ракетами та БпЛА. Постраждало одне з підприємств, виникли пожежі в гаражному кооперативі та приватному будинку.