У Києві у ставку виявили уламки російської ракети: така сама вдарила по "Охматдиту"

У столиці водолази-сапери знайшли в одному зі ставків частину російської крилатої ракети. Цей снаряд окупанти запустили на Київ під час попередніх обстрілів.

Зокрема, однією із наймасованіших нещодавніх ракетних атак на Київ була 8 липня. Тоді загинуло понад 30 людей. Серед засобів повітряного ураження, які запускав противник, була й стратегічна крилата ракета Х-101 класу "повітря — земля". Такою ворог вдарив по дитячій лікарні "Охматдит".

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Небезпечна знахідка

Частини ворожої ракети сьогодні вилучили співробітники ДСНС прямо з одного зі столичних ставків.

Їх транспортували на спеціальний полігон для подальшого знищення методом контрольованого підриву.

У Києві виявили уламки Х-101 / Фото ДСНС

У ДСНС попередили громадян, що після російських атак ракетами чи дронами-камікадзе на землі та у водоймах можуть залишатися небезпечні залишки.

В жодному разі не торкайтеся їх! Відразу повідомте про виявлення підозрілого предмета на номер "101" та дочекайтеся приїзду фахівців. Бережіть себе!,

– йдеться у повідомленні служби.

Нагадаємо, що у ніч проти 31 липня Україна пережила одну з наймасованіших атак дронами. Лише над Києвом було збито понад 30 безпілотників.