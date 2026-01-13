Пожежі, понівечені будинки та відключення світла: які наслідки нічних атак на Київщині
- Вночі 13 січня ворог обстрілював Київщину, що призвело до пожеж у житловій забудові та на промислових об’єктах.
- Критичні об’єкти області переведені на альтернативне живлення, а у деяких районах запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Вночі 13 січня ворог обстрілював Київщину. Під ударами були мирні громади, будинки та критична інфраструктура.
Критичні об’єкти області переведені на альтернативне живлення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС та Київську ОВА.
Дивіться також У Києві на Оболоні пожежа охопила ринок: у ДСНС розповіли деталі
Які наслідки ворожих атак на Київщині?
Російські війська завдали ударів по Київщині. Є руйнування, виникли пожежі в житловій забудові та на промислових об’єктах.
У Броварському та Фастівському районах ліквідували пожежі в господарчій та тимчасовій будівлях. У першому зокрема є пошкодження трьох приватних будинків та автомобіля.
У Вишгородському районі виникла пожежа у житловому будинку. Її оперативно ліквідували.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
Критично важливі об’єкти області переведені на альтернативне живлення та продовжують роботу. У Бучанському районі запроваджено екстрені відключення електроенергії. У Броварському та Бориспільському районах вони продовжують діяти. Діють пункти незламності.
Цієї ночі Росія атакувала Одесу
Внаслідок атаки дронів по Одесі пошкоджено житлові будинки, школу, дитячий садок, лікарню, фітнес-центр та гаражі з автомобілем. Є постраждалі люди, їм надають медичну допомогу.
ДСНС залучали 14 одиниць техніки та 65 рятувальників.