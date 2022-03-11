Обстріли на Луганщині не вщухають: є поранені й перебитий газогін
11 березня 2022 , 07:51Читать новость на русском
Джерело:Сергій Гайдай
Станом на ранок 11 березня у Луганській області не вщухають обстріли. Російські окупанти тероризують 5 міст.
У Сєвєродонецьку виявили 2 поранених людей – чоловік та жінка. У двох містах росіяни перебили газопровід.
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Що відомо про ситуацію
- У місті Рубіжне горів будинок для людей похилого віку та приватний будинок по вулиці Володимирська. Також вороги перебили газовід.
- У Сєвєродонецьку виявили 1 пораненого в районі вулиці Курчатова. По вулицях Вілесова, Гвардійська та Курчатова горять квартири. У районі вулиці Гагаріна горить автомобіль, а на Ш. Будівельників – автостоянка. У сусідньому селищі Сиротино горять гаражі, на вулиці Гоголя – 1 поранена
- У місті Кремінна на вулиці Автопаркова палав одноповерховий приватний будинок.
- У Лисичанську горять 2 квартири по кварталу Молодіжний та на вулиці Жовтневій. У місті теж перебили газовід.
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