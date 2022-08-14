Ворожа ракета пошкодила трубу: в Інгульському районі Миколаєва до вечора не буде води

Увечері 13 серпня росіяни випустили по Миколаєву 6 ракет з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Хвостова частина однієї з них пошкодила трубу, через що частина міста залишиться до вечора без води.

Під час обстрілу постраждали житлові будинки, торгівельні магазини та промислові об'єкти. На місцях прильотів уже працюють комунальники.

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Наслідки ворожих обстрілів

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що унаслідок атаки постраждала 1 людина. Про її стан мер не розповів.

Від ранку на місці обстрілів перебувають представники адміністрації Інгульського району – вони фіксують збитки та видають людям плівку і ОСБ-плити.

Окупанти пошкодили трубу водопроводу, на місці працюють комунальники "Миколаївводоканалу". Однак Сєнкевич попередив, що водопостачання у багатьох будинках не буде до вечора.

Також хвостова частина ракети пошкодила трубу водопроводу. Бригада "Миколаївводоканалу" вже працює на місці, але до вечора в багатьох будинках району не буде водопостачання,

– повідомив Сєнкевич.

Крім того, під обстріл потрапив і трамвай – через обстріли у нього вибило скло. Комунальники замінили склопакет і трамвай готовий до виходу на маршрут.

Наслідки обстрілів Миколаєва / Фото з телеграму Олександра Сєнкевича

російські окупанти знову атакували Миколаїв близько 2:00. Олександр Сєнкевич зазначив, що зараз наслідки цієї атаки з'ясовують.

Окупанти обстріляли порт

Напередодні Оперативне командування "Південь" повідомило, що під час обстрілу Миколаєва росіяни влучили у порт з реактивних систем залпового вогню "Ураган". На щастя, ніхто не постраждав.

Уже через годину ворог зі "Смерчу" обстріляв Інгульський район міста.

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