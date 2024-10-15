Не тільки терор, – Братчук назвав цілі росіян в обстрілах Півдня

Приморські міста, Одеса та Миколаїв, системно потерпають від російських обстрілів. Ворог прагне не лише тероризувати мирне населення, а й зупинити роботу портів, які зараз активно працюють.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що чимало цивільних суден заходять в українські порти. До того ж пов'язаних не лише з агропромисловістю.

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Якої мети прагне досягти Росія обстрілами Миколаєва та Одеси

Нищівними обстрілами Росія намагається продемонструвати, мовляв, "Я – терорист. Я вбиватиму. Ви маєте робити те, що скажу".

Та є і безпеково-економічне питання. Ворог хоче припинити активну роботу морських коридорів з портів Великої Одеси. Вони пропускають багато суден не лише із сільськогосподарською продукцією, а й низкою інших товарів.

Це не лише терор. Російські удари спрямовані на те, щоб впливати на всесвітній продовольчий ринок. Росія теж постачає зерно. У них обмежений ринок збуту. Тим паче, що треба віддавати крадене зерно, вирощене на тимчасово окупованих територіях України,

– наголосив Сергій Братчук.

Крім того, обстрілами країна-агресорка намагається вплинути на ринок морських перевезень. Страхові поліси вже починають зростати у ціні, а це додаткові витрати для перевізників. Відповідно в економічному плані стає не вигідно. Ворог це розуміє, тому хоче використати цей інструмент.

Нагадаємо, у ніч проти 15 жовтня Росія запустила по Миколаєву 7 ракет, імовірно, С-300 з території тимчасово окупованого Криму. Близько 11:00 у місті пролунали повторні вибухи.