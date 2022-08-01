росіяни обстріляли сучасний травмпункт у Миколаєві: фото наслідків цинічної атаки

Вночі російські загарбники цинічно обстріляли низку цивільних об’єктів у Миколаєві. Серед них – сучасний новенький травмпункт.

Будівля частково зруйнована. Крім цього, від ударної хвилі та уламків вікна вилетіли й в сусідніх лікувальних відділеннях, пошкоджена автомобільна медична техніка.

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На щастя, персонал та пацієнти не постраждали.

Це був один із найсучасніших травмпунктів України

Цей травмпункт у Миколаєві зводили з нуля та відкрили наприкінці 2019 року. Це був один з найсучасніших травмпунктів країни.

Фактично, це була перша будівля лікувального закладу, побудована за останні 20 років у Миколаєві. І це був один із найсучасніших травмпунктів України. Відбудуємо! Все відновимо! Але спочатку знищимо кожного російського терориста, який посмів прийти на нашу землю,

– мовиться в повідомленні.

Руйнування травмпункту внаслідок російського обстрілу:

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вже відреагував на ранкові обстріли Миколаєва та Харкова. Він зауважив, що росіяни бояться тих, хто ніколи не здається.

Країна-терористка продовжує воювати з людьми на зупинках та у медзакладах. Інфантильна помста росіян тим, хто сильніший духом і обрав свободу замість рабства в "русском міре",

– написав він.

Він переконаний, що Україна здатна зламати хребет цій терористичній військовій машині та відправити росіян в омріяний ними "совок".

Ситуація в Миколаєві та в області

Вночі 1 серпня, після 01:00 Миколаїв вкотре зазнав масованих обстрілів. Наразі відомо про ураження приватних будинків та подвір’їв, внаслідок чого поранення отримали троє людей. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території медичного диспансеру. Також згорів гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством. На щастя, обійшлося без жертв.

Також минулої доби окупанти обстріляли:

Миколаївський район,

Баштанський район.

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