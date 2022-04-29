Обстріли нафтобаз на Рівненщині: про підозру повідомили російському генерал-лейтенанту Кравченку

Рівненська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру генерал-лейтенанту, командувачу 11 армії військово-повітряних сил Росії.

60-річного генерал-лейтенанта з Москви Володимира Кравченка вважають причетним до обстрілів двох нафтобаз на Рівненщині, які були 26 березня у Дубно та 28 березня у Клевані.

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Віддавав наказ здійснити бомбардування

Зокрема його підозрюють у відданні наказу здійснити ракетно-бомбові бомбардування об’єктів.

Зазначені накази командирами нижчої ланки були доведені до пілотів бойових літаків Росії, які вилітали з аеродрому Барановичі (Білорусь), та без перетину повітряного простору України здійснювали ракетні обстріли цивільної інфраструктури Рівненщини,

– повідомляє Рівненька обласна прокуратура.

Тож російському генерал-лейтенанту Кравченку повідомили про підозру у веденні агресивної війни, умисних діях, які вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України та порушення порядку, які призвели до тяжких наслідків, а також у порушенні законів та звичаїв війни.

Кравченку загрожує довічне

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Рівненській області.

Додамо, що за ці злочини передбачено максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обстріли нафтобаз на Рівненщині

Нагадаємо, що 26 березня російські окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі міста Дубно. Ліквідувати пожежу вдалось вночі 27 березня. На місці працювало 12 одиниць техніки та 65 рятувальників.

Згодом 28 березня Росія знову атакувала нафтобазу, але того разу у Клевані. На щастя, жертв та постраждалих не було. Пожежу вдалось локалізувати лише 30 березня. На місці працювали 67 вогнеборців, 17 одиниць техніки, а також 2 пожежні потяги.

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