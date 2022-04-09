Обстріли не припиняються, – Гайдай назвав найскладніші ділянки на Луганщині

Ситуація на Луганщині надалі залишається складною. Ворог нещадно обстрілює міста з авіації.

Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів очільник Луганської ОДА / ОВА Сергій Гайдай.

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Найскладніші ділянки на Луганщині

За словами Гайдая, ворог не зупиняється й обстрілює Луганщину з усіх видів озброєння.

Найскладніші ділянки – це Рубіжне Попасна та Гірська міська територіальна громада, які обстрілюються з ранку до ночі.

Оскільки російські військові відмовляються від наземних боїв, більшість обстрілів відбувається за допомогою авіації.

Водночас Гайдай зазначив, що ворог не може продавити захист Попасної та Рубіжної. Відтак зараз росіяни зосередилися на накопичуванні сил для наступу.

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Щодня збільшується й інтенсивність обстрілів.

Сєвєродонецьк обстрілюють кварталами, цілими квадратами. Немає різниці, що підпадає під обстріли – чи школа, чи житловий квартал,

– повідомив голова ОВА.

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