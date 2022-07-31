Нікополь знову у вогні: росіяни випустили до 50 снарядів з "Граду" і 2 ракети

Дніпропетровщина далі потерпає від ворожих обстрілів. Під вогнем росіян 31 липня опинились Криворізький та Нікопольський райони області.

За інформацією ОВА станом на 7:47, окупанти з "Градів" випустили по Нікополю до 50 снарядів та дві ракети. По Зеленодольській громаді Криворізького району росіяни вгатили зі ствольної артилерії.

Читайте також Найсильніший обстріл за весь час, – мер Миколаєва про страшну ніч у місті

Обстріли росіянами Нікополя

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що у ніч проти 31 липня росіяни двічі вгатили з "Градів" по Нікополю. По житлових кварталах міста загалом вдарило до 50 снарядів.

За попередньою інформацією, постраждав 67-річний чоловік. Один приватний будинок знищено, кілька десятків будівель – пошкоджено. Також зафіксовано руйнування 7-и багатоповерхівок. Унаслідок обстрілів зачепило школу, дитячий садок та кілька міських установ.

На місцевому автомобільному підприємстві згоріли два автобуси, близько десяти – пошкоджено. Виведені з ладу газогін та водопровід, на місці працюють фахівці, аби відновити мережі.

Крім того, вранці по Нікополю зафіксовано "прильоти" двох крилатих ракет. Інформація щодо масштабів та руйнувань наразі уточнюється.

Наслідки ударів російськими "Градами" по Нікополю / Фото Дніпропетровська ОВА

Криворіжжя

Цього ж дня ворог поцілив по Зеленодольській громаді Криворізького району. Обстріл росіяни здійснили за допомогою ствольної артилерії. Зазначається, що жертв чи постраждалих унаслідок вогню противника немає.

До слова, у Дніпропетровській ОВА відзвітували, що у решті районів області ситуація станом на 7:47 була спокійною.

Вас може зацікавити – бійці 43 бригади потужно працюють по окупантах: дивіться відео