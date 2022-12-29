На Одещині уламки ракети потрапили в будинок

29 грудня 2022, 11:20
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Кирила Тимошенка

Російські окупанти вчергове завдали удару по Одещині. Ворожі ракети влучили у село Степове, що лише за 40 кілометрів від обласного центру.

Деталі повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Важливо Дрони-камікадзе атакували Схід та Південь: успішно працювала ППО

Він зазначив, що уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок. Наслідки та інформація про постраждалих наразі уточнюються.

Село Степове на Одещині: карта

Згодом голова Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, підрозділи протиповітряної оборони збили над Одещиною 21 ракету.

Уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок, на щастя, постраждалих немає,
– повідомив Марченко.

Водночас він сказав, що, на жаль, внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Всі служби працюють на місцях.

Ракетна атака на Україну 29 грудня

  • Російські окупанти 29 грудня вчергове атакували міста України, маючи на меті занурити звичайних людей у тотальну темряву.
  • В Офісі Президента зазначили, що загарбники запустили 120 ракет під час цієї масованої атаки. За словами Подоляка, росіяни хочуть повністю знищити енергетичну інфраструктуру України та докладають для цього максимум зусиль. 
  • Через масовану атаку в Україні екстрено вимкнули світло. До прикладу, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що наразі 90% міста – без світла. Влада очікує на додаткову інформацію від енергетиків.

Автор: Альона Захарова