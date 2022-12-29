На Одещині уламки ракети потрапили в будинок

Російські окупанти вчергове завдали удару по Одещині. Ворожі ракети влучили у село Степове, що лише за 40 кілометрів від обласного центру.

Деталі повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Він зазначив, що уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок. Наслідки та інформація про постраждалих наразі уточнюються.

Село Степове на Одещині: карта

Згодом голова Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, підрозділи протиповітряної оборони збили над Одещиною 21 ракету.

Уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок, на щастя, постраждалих немає,

– повідомив Марченко.

Водночас він сказав, що, на жаль, внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Всі служби працюють на місцях.

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