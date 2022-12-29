На Одещині уламки ракети потрапили в будинок
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
Російські окупанти вчергове завдали удару по Одещині. Ворожі ракети влучили у село Степове, що лише за 40 кілометрів від обласного центру.
Деталі повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.
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Він зазначив, що уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок. Наслідки та інформація про постраждалих наразі уточнюються.
Село Степове на Одещині: карта
Згодом голова Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, підрозділи протиповітряної оборони збили над Одещиною 21 ракету.
Уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок, на щастя, постраждалих немає,
– повідомив Марченко.
Водночас він сказав, що, на жаль, внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Всі служби працюють на місцях.
Ракетна атака на Україну 29 грудня
- Російські окупанти 29 грудня вчергове атакували міста України, маючи на меті занурити звичайних людей у тотальну темряву.
- В Офісі Президента зазначили, що загарбники запустили 120 ракет під час цієї масованої атаки. За словами Подоляка, росіяни хочуть повністю знищити енергетичну інфраструктуру України та докладають для цього максимум зусиль.
- Через масовану атаку в Україні екстрено вимкнули світло. До прикладу, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що наразі 90% міста – без світла. Влада очікує на додаткову інформацію від енергетиків.