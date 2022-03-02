Обстріли окупантами Сєвєродонецька: пошкоджено житлові будинки і дитсадок

2 березня 2022 , 14:07
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Джерело:

телеграм Луганська ОДА (ОВА)

У Луганській області тривають обстріли мирного населення. Зокрема, пошкоджено багато житлових будинків та інфраструктуру у Лисичанську і Сєвєродонецьку.

Про це повідомляє голова Луганської цивільно-військової адміністрації Сергій Гайдай. Інформація про ситуацію після обстрілів Сєвєродонецька почала надходити близько 11:35 2 березня.

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Наслідки обстрілів

Снаряди у Сєвєродонецьку влучили у такі об'єкти міської інфраструктури:

  • дитячий садочок на проспекті Центральна, за попередньою інформацією – з подальшим займанням, вибито скло з вікон;
  • на одній з вулиць перебито газопровід, вибито скло з вікон житлових будинків, туди направлено співробітників міськгазу;
  • на вулиці Гвардійській від вибухів вилетіло скло з вікон будинків;
  • те ж трапилось на вулиці Науки;
  • в одному з житлових будинків Сєвєродонецька через перший поверх снаряд потрапив у підвал.

В Луганській ОВА зазначають, що інформація щодо постраждалих і загиблих наразі уточнюється.

Наслідки обстрілів у Лисичанську і Сєвєродонецьку / Фото Луганська ОВА

 

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Автор: Сергій Зятюк