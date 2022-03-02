Обстріли окупантами Сєвєродонецька: пошкоджено житлові будинки і дитсадок
2 березня 2022 , 14:07Читать новость на русском
Джерело:телеграм Луганська ОДА (ОВА)
У Луганській області тривають обстріли мирного населення. Зокрема, пошкоджено багато житлових будинків та інфраструктуру у Лисичанську і Сєвєродонецьку.
Про це повідомляє голова Луганської цивільно-військової адміністрації Сергій Гайдай. Інформація про ситуацію після обстрілів Сєвєродонецька почала надходити близько 11:35 2 березня.
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Наслідки обстрілів
Снаряди у Сєвєродонецьку влучили у такі об'єкти міської інфраструктури:
- дитячий садочок на проспекті Центральна, за попередньою інформацією – з подальшим займанням, вибито скло з вікон;
- на одній з вулиць перебито газопровід, вибито скло з вікон житлових будинків, туди направлено співробітників міськгазу;
- на вулиці Гвардійській від вибухів вилетіло скло з вікон будинків;
- те ж трапилось на вулиці Науки;
- в одному з житлових будинків Сєвєродонецька через перший поверх снаряд потрапив у підвал.
В Луганській ОВА зазначають, що інформація щодо постраждалих і загиблих наразі уточнюється.
Наслідки обстрілів у Лисичанську і Сєвєродонецьку / Фото Луганська ОВА
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