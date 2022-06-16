Обстріли, пожежі, страшні руйнування, загиблі та поранені: як минула доба в регіонах

Російські загарбники продовжують рівняти з землею Луганську та Донецьку область, також відновились інтенсивні обстріли Сумщини.

В яких областях було спокійно

Відносно спокійною ніч була на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

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Де були обстріли

Сумщина

15 червня протягом дня і вечора окупанти обстрілювали прикордонні громади з мінометів та артилерії. Вдень, на російській міні неподалік кордону підірвався автомобіль, внаслідок цього загинуло троє людей, одна особа отримала поранення. Ввечері окупанти завдали рекетний удар по околицях Глухова. Прилетіло п'ять ракет. Один загиблий, шестеро поранених.

Вночі завдали ракетного авіаудару по Садівській громаді. Четверо загиблих, шестеро поранених. Також вранці 16 червня був ракетний авіаудар по Краснопільській громаді і година мінометного вогню. Зруйновані будівлі, пожежі тривають. Наслідки та постраждалі – інформація уточнюється.

Харків

Вночі були тривоги та поодинокими обстрілами. В місті постраждалих немає. В області внаслідок обстрілів Лозівського району одну людину поранено, в Ізюмському районі поранено 4 особи, в цьому напрямку тривають бойові дії.

Луганщина

Ворог намагається наступати в Сєвєродонецьку та Тошківці, спалює села Гірської та Попаснянської громад. Вчора відбили черговий штурм Тошківки, де руйнувань більшає щодня. Як і в Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та інших населених пунктах. Тільки у Гірському за день пошкоджено 12 будинків. Один цивільний поранений.

Донеччина

Активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту, вчора ввечері – ракетні удари по віддаленим населеним пунктам Покровськ, Гришине. По Костянтинівці – РСЗО "Ураган". Пошкоджені та зруйновані житлові будинки, метеостанція, промислове підприємство, свиноферма.

За добу одна людина загинула, 13 поранено. Продовжується евакуація населення.

Миколаївщина

15 червня вдень російські окупанти обстріляли житловий квартал Миколаєва з реактивних систем залпового вогню, ймовірно, системи "Ураган", поцілили у чотириповерховий житловий будинок. Також обстріляли Широківську громаду. За попередньою інформацією потерпілих немає, зруйновані фермерські склади. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: обстрілювали с. Лимани Галицинівської громади, внаслідок чого два будинки згоріли. Після ворожих обстрілів ввечері у с. Лимани зайнялася пшениця. В результаті ворожих обстрілів вчора у с. Засілля Первомайської громади згорів житловий будинок. Потерпілих немає. Також обстрілу зазнало смт Первомайське, внаслідок чого сталася пожежа житлового будинку.

Херсонщина

Бойові дії відбуваються на території області, зокрема, важке становище у населених пунктах Бериславського і Каховського районів. Там знищені будинки, вбиті та поранені люди, росіяни замінували інфраструктуру та берег річки, займаються мародерством та викрадають місцевих жителів. Перевіряється інформація щодо мінування берегів Молодіжного пляжу у Херсоні. Критична ситуація в області із забезпеченням медикаментами та гуманітарною допомогою.

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