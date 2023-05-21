Росіяни зменшили кількість обстрілів на Півдні: Гуменюк пояснила причину

За останні три дні Південь значно менше страждає від обстрілів. Для цього докладають усіх зусиль українські захисники, поступово та ефективно знищуючи окупантів та їхню техніку.

У росіян проблеми із базуванням на Півдні. Причиною цього є як результативна контрбатарейна боротьба ЗСУ, так і сама недолугість окупантів. Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

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Зменшують обстріли, але розвідують ситуацію

Останніми днями на Півдні суттєво зменшилась кількість обстрілів. Російські військові, найімовірніше, страждають від ефективної роботи українських захисників.

Це їхня реакція на ефективність нашої контрбатарейної боротьби. Тому що ми продовжуємо вибивати їх якомога далі від можливості базуватися,

– наголосила Наталя Гуменюк.

Крім того, росіяни самі ж собі нашкодили, спускаючи воду через Каховську греблю. Все тому, що площа затопленого узбережжя збільшилась. Внаслідок цього окупанти були змушені передислокуватися глибше.

"Більшої шкоди намагаються завдавати з повітря. Вони посилили повітряну розвідку і намагаються застосовувати в прифронтових регіонал безпілотники типу "Ланцет", – зазначила речниця ОК "Південь".

Однак за минулу добу 20 травня ефективна робота протиповітряної оборони призвела до того, що ворог позбувся двох "Ланцетів" та двох розвідувальних апаратів.

Наталя Гуменюк про зменшення обстрілів на Півдні: дивитись відео

Актуальні втрати окупантів

Збройні Сили України вже 15 місяців продовжують знищувати російських загарбників та їхню техніку. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 730 окупантів. Загалом російське військо зменшилось на 203 160 осіб.

Шалених втрат зазнають росіяни не лише у живій силі. ЗСУ щоденно знищують величезну кількість техніки. Так, з 24 лютого 2022 року Росія втратила: