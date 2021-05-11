Обстріли з Сектора Гази накрили ізраїльське місто Ашкелон: є загиблі та поранені

Обмін ракетними ударами між ізраїльтянами та палестинцями триває. 11 травня під обстріл з Сектора Гази потрапило місто Ашкелон. Ракета потрапила у житловий будинок, загинули дві жінки, ще кілька осіб отримали поранення

Ізраїльські ЗМІ стверджують, що одна людина – в критичному стані. Ще 5 отримали легкі травми.

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Під ракетний обстріл потрапила і школа

Також під обстріл потрапила школа в Ашкелоні. Дітей у цей час в приміщенні не було. Місцева влада радить жителям міста не виходити на вулиці та перебувати в укриттях.

Дивіться моторошні кадри ракетних обстрілів:

Палестина заявляє про десятки загиблих

Це місто розташоване на узбережжі Середземного моря, за 56 кілометрів від Тель-Авіва та 70 кілометрів від Єрусалима. Населення – понад 100 тисяч осіб.

Тим часом Ізраїль у відповідь наносить удари по Сектору Гази. Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило про щонайменше 25 загиблих, серед них багато дітей. Кількість випущених ракет з обох сторін перевищила дві сотні.

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Сутички тривали у Східному Єрусалимі

Зазначимо, що раніше сутички між ізраїльськими правоохоронцями та палестинцями спалахнули у Східному Єрусалимі через намагання виселити мусульман з району. Конфлікт набрав сили в останні дні Рамадану. Кількість постраждалих на Храмовій горі сягала більше ніж 200. 10 травня з Сектора Гази випустили ракети в бік Ізраїлю.