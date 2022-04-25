Обстріли та штурм міст: у Генштабі розповіли про ситуацію на Харківщині

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків та область. Також вони намагалися штурмувати кілька населених пунктів.

Загарбники обстріляли Харків, Красівку, Прудянку та Коробочкине. Про це повідомили в Генштабі зранку 25 квітня.

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На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Харків, Карасівка, Прудянка та Коробочкине,

– мовиться в повідомленні.

Ворог намагався штурмувати напрямки Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ, але успіху не мав. Також російські окупанти обстрілювали Велику Комишуваху, Вірнопілля та Нову Дмитрівку.

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