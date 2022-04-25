Обстріли та штурм міст: у Генштабі розповіли про ситуацію на Харківщині
25 квітня 2022 , 07:26Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків та область. Також вони намагалися штурмувати кілька населених пунктів.
Загарбники обстріляли Харків, Красівку, Прудянку та Коробочкине. Про це повідомили в Генштабі зранку 25 квітня.
Зверніть увагу Окупанти планують розгромити угруповання Об’єднаних сил на Сході, – Генштаб
На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Харків, Карасівка, Прудянка та Коробочкине,
– мовиться в повідомленні.
Ворог намагався штурмувати напрямки Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ, але успіху не мав. Також російські окупанти обстрілювали Велику Комишуваху, Вірнопілля та Нову Дмитрівку.
До слова – нам треба вистояти цей тиждень, буде нелегко, – Жданов: відео